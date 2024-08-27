Загитова: «Пока не нашелся мужчина, с которым я могла бы создать семью. Должно сойтись множество факторов»

Российская фигуристка Алина Загитова ответила на вопрос о том, задумывалась ли она о создании семьи.

«Тут должно сойтись множество факторов: правильный человек с похожими ценностями, правильное время, когда ты думаешь не только о работе. Пока не нашелся такой мужчина, с которым я могла бы создать семью», — заявила Загитова в интервью theGirl.

При этом спортсменка отметила, что ей очень нравятся дети.

«Когда вижу их, я просто: «Они такие милашки! У них такие маленькие ножки, ручки», — добавила она.

22-летняя Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призер в командном турнире, чемпионка Европы-2018 и чемпионка мира-2019. Она не выступает в официальных соревнованиях с 2020 года. В июле фигуристка окончила программу «Продюсирование и культурная политика» в Российской академии народного хозяйства и государственной службы.