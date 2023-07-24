Загитова: «Родители брали кредит, чтобы я жила в Москве»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала, как уговаривала маму переехать в Москву. Он заявила, что на протяжении трех лет уговаривала родителей на переезд, но мама боялась менять место жительства, так как это был серьезный шаг для взрослого человека.

«Родители боялись, то есть они тоже хотели, мама все время верила... Родители брали кредит, чтобы я жила в Москве. Представляете, брать кредиты, не понимая толком на что? Потому что непонятно, будет ли твой ребенок хотя бы в юниорской сборной. Но они верили в меня», — сказала Загитова в подкасте Максима Транькова «Произвольная программа».

Ранее фигуристка призналась, что ей не нравилось заниматься фигурным катанием в детстве.

Ранее стало известно, что финансовое состояние фигуристки оценивается в 5 миллионов долларов.

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр-2018 в командных соревнованиях. На данный момент она не участвует в официальных соревнованиях.

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