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Фигурное катание

Сегодня, 13:50

Загитова: «Мне важно красиво выглядеть. Я этим заряжаюсь»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Алина Загитова.
Фото Global Look Press
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова на встрече с болельщиками в Санкт-Петербурге рассказала, как бороться с выгоранием.

«У каждого из нас есть трудности на пути, но вопрос в другом — сможешь ли ты с ними справиться. Я творческий человек, мне важно, чтобы у меня был красивый вид, я этим заряжаюсь. Солнечная сторона — чтобы в доме всегда светило солнце. Ты можешь заряжаться от любых вещей — концертов, сериалов, еды. Ты кушаешь — получаешь позитивные эмоции. И идешь к своей мечте. Спорт учит добиваться целей. Главное — задать себе вопрос: «Для чего я это делаю?» И когда ты его себе задаешь, нужно обязательно ответить», — сказала Загитова на VK Fest.

Помимо олимпийского золота Загитова является чемпионкой мира (2019), Европы (2018) и России (2018). Она не выступает в соревнованиях с 2020 года. В настоящее время Загитова участвует в ледовых шоу и работает ведущей.

Источник: https://vk.com/video-135454514_456247860
Фигурное катание
Алина Загитова
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