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Фигурное катание

Сегодня, 16:45

Загитова — о своем шоу: «Буду делать сама, как ребеночка»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Алина Загитова.
Фото Global Look Press
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова на встрече с фанатами в Москве рассказала о своем шоу, которое состоится в Казани 29 и 31 августа.

— Я долго шла к этому, у меня много опыта, была мечта, которая скоро воплотится — сделать свое шоу, где будут мои идеи. Шоу, не похожее на остальные, аналогов которому нет. Мне помогает команда, но многое, вплоть до костюмов, я решаю сама.

— Своими руками будешь делать шоу?

— Ну да, как ребеночка.

— Много букетов подарили на льду после выступления на Дне московского спорта?

— Да, люди такие классные, дарят мне букеты. Потрясающе.

— От кого твои цветы в сториз?

— От какого-то незнакомца. Незнакомец, ты где?

— Что изменилось в твоей жизни за год?

— Прическа, я стала снова брюнеткой, перешла на темную сторону. Сделала брекеты, новый маникюр. Хотите — педикюр покажу. Многое в жизни изменилось, я сейчас была на играх БРИКС, прекрасное мероприятие. Будет собственное шоу. Приглашаю вас, — сказала Загитова.

Фигуристка также является чемпионкой мира (2019), Европы (2018) и России (2018). Она не выступает в соревнованиях с 2020 года. В настоящее время Загитова участвует в ледовых шоу и работает ведущей.

Фигурное катание
Алина Загитова
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