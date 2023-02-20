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Сегодня, 11:40

Загитова — о популярности: «Иногда люди относятся ко мне как к неживой»

Загитова рассказала, как относится к своей высокой популярности
Виктория Кравченко
Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российская фигуристка Алина Загитова рассказала об отношении к ней болельщиков и о том, как она справляется с популярностью.

«То, что происходит сейчас со мной, — это классно! Хотя иногда люди относятся ко мне как к неживой: общаются, будто это моя работа, — быть звездой, со всеми фотографироваться и раздавать автографы. Но, к счастью, положительных моментов все равно больше», — рассказала Загитова Voice.

20-летняя Алина Загитова является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и Европы в женском одиночном катании.

Алина Загитова
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