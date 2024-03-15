Загитова рассказала, какое будущее у фигурного катания

Российская фигуристка Алина Загитова поделилась мнением о будущем фигурного катания в России.

«Какое будущее у фигурного катания? Вы знаете, сейчас очень оно развивается, много новшеств придумывается, как Кубок Первого канала, шоу-программы, турнир по прыжкам. Поэтому у нас большое будущее», — сказала Загитова в эфире Первого канала.

Ранее команда Загитовой заняла третье место на Кубке Первого канала. Первой стала команда Анны Щербаковой, второй — команда Елизаветы Туктамышевой.

21-летняя Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании, чемпионкой мира (2019), Европы (2018) и России (2018).