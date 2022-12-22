Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 18:07

Загитова рассказала о своем настроении перед Новым годом

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Telegram пїЅпїЅпїЅпїЅ

Олимпийская чемпионка Алина Загитова ответила на вопрос о своем настроении перед Новым годом.

— Какие настроения перед Новым годом?

— Рабочие. Перед Новым годом очень много работы. Также присутствует праздничное настроение, этот праздник происходит один раз в год. Сейчас хочу пожелать одного — здоровья. Чтобы исполнялись все мечты, все друг друга радовали, и все родные и близкие были рядом.

Загитова является олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании. Спортсменка приостановила карьеру в декабре 2019 года. Сейчас фигуристка — одна из ведущих шоу «Ледниковый период».

Фигурное катание
Алина Загитова
0
Читайте также
Овечкин пробил за карьеру 165 вратарей. И это не предел
Падения с моста на автобус, эвакуация на вертолете. Фанаты сорвали праздник сборной Аргентины
Раненого в Донецке Рогозина доставили в госпиталь в Ростове-на-Дону
МИД РФ сообщил об отказе Еревана от участия во встрече по мирному договору с Баку
Врач назвал самый частый вид рака у мужчин
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Загитова пообещала научить правильно падать