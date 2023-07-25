Загитова рассказала о травме левой ноги

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала о небольших проблемах с ногой. Спортсменка записала видео из медкабинета, где она проходит процедуру. На левой ноге в области голеностопа наложен бинт.

«Всем привет. С ногой небольшие проблемки, но все, надеюсь, скоро решится», — сказала Загитова в своем Telegram-канале.

Ранее фигуристка призналась, что ей не нравилось заниматься фигурным катанием в детстве.

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр-2018 в командных соревнованиях. На данный момент она не участвует в официальных соревнованиях.