Загитова споет в дуэте с певицей Zivert на фестивале 14 февраля

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании фигуристка Алина Загитова выступит в дуэте с певицей Zivert на фестивале «Влюбленные в фигурное катание».

Отмечается, что дуэт исполнит любимую песню фигуристки из репертуара Zivert.

«Я очень рада, что пробую себя в новом деле, мне всегда нравилось петь, особенно приятно и трепетно исполнить любимую песню с артисткой, которой восхищаюсь. Благодарна фестивалю за то, что он дает ценную возможность реализовать мою маленькую мечту», — цитирует Загитову ТАСС.

Мероприятие пройдет 14 февраля на «ЦСКА-Арене» в Москве. Также в нем примут участие Камила Валиева, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Александра Бойкова, Дмитрий Козловский, Дарья Усачева и Майя Хромых.