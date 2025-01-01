Загитова в образе Гринча поздравила с Новым годом

Российская фигуристка Алина Загитова в необычном образе поздравила с Новым годом.

22-летняя спортсменка опубликовала фотографии в образе Гринча и написала: «Гринчу пришла в голову замечательная, ужасная идея. Счастливого Нового года!!! P.S Ждите».

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года, чемпионка мира (2019) и Европы (2018), победительница финала «Гран-при» (2017) и чемпионка России (2018). Она единственная в истории России фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.