Загитова выложила фото с новой прической

Российская фигуристка Алина Загитова показала, как сменила имидж. Ранее она об этом намекнула в своем Telegram-канале.

В понедельник спортсменка опубликовала фото своей новой прически. Фигуристка сделала каре.

22-летняя Загитова является олимпийской чемпионкой (2018), чемпионкой мира (2019), Европы (2018) и России (2018). Она не выступает в соревнованиях с 2020 года. В настоящее время Загитова участвует в ледовых шоу и работает ведущей.

29 августа спортсменка представила в Казани авторское ледовое шоу «Хранители времени».