Загитова выпустила футболку со словом «безызбежно»

Российская фигуристка Алина Загитова выпустила серию футболок с надписью #безызбежно.

«Очень странно было читать такое большое количество реакций после этого интервью, а тем более видеть такое количество негатива из-за обычной оговорки. Мне захотелось напомнить всем, что ошибаться — это нормально и что меня не задевают комментарии. Я придумала кучу идей и футболка с надписью, как старейший способ заявить о своей позиции, понравилась мне больше всего, так что встречайте #безызбежно на текстиле, не нервничайте и будьте самими сабими», — написала Загитова.

Ранее 21-летняя спортсменка в своих соцсетях обратилась к людям, которые ее критикуют, и призвала их «развиваться и пробовать что-то новое».

Загитова, оговорившись, произнесла слово «безызбежно» в одном из интервью. Через пару недель она позировала в футболке с этим словом и спрашивала у фанатов, выпускать ли мерч.

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр-2018 в командных соревнованиях. Она приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года.