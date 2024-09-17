Загитова выругалась на видео с прокатов сборной России

Сегодня, 16:30
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выругалась в программе Первого канала, которая посвящена контрольным прокатам сборной России.
Спортсменка была поражена выступлением Марка Кондратюка, который подготовил произвольную программу в стиле «Болливуд». Спортсмен чисто исполнил пять четверных прыжков и два тройных акселя.
«А можно материться? Охренеть! Это плохое слово, нельзя его говорить. Но в таких случаях это приемлемо», — сказала Загитова на видео.
Контрольные прокаты фигуристов сборной России проходили 14 и 15 сентября в Санкт-Петербурге.