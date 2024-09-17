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Фигурное катание

Сегодня, 16:30

Загитова выругалась на видео с прокатов сборной России

Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выругалась в программе Первого канала, которая посвящена контрольным прокатам сборной России.

Спортсменка была поражена выступлением Марка Кондратюка, который подготовил произвольную программу в стиле «Болливуд». Спортсмен чисто исполнил пять четверных прыжков и два тройных акселя.

«А можно материться? Охренеть! Это плохое слово, нельзя его говорить. Но в таких случаях это приемлемо», — сказала Загитова на видео.

Контрольные прокаты фигуристов сборной России проходили 14 и 15 сентября в Санкт-Петербурге.

Макар Игнатов. На прокатах фигуристы увлеклись поэзией. Алиев вспомнил Онегина, Игнатов — о вечности, Трусова — о людях-зверях

Алина Загитова
Марк Кондратюк

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