Загитова высказалась о формате прыжкового турнира

Российская фигуристка Алина Загитова, выступая на сессии «Спорт в новой реальности: от соревнований к продукту» на ПМЭФ, высказалась о прыжковом турнире.

«Новый формат вводился, чтобы сделать фигурное катание зрелищнее. Казалось бы, куда еще? Но оказалось, есть куда. Не только прыжки определяли результат, но и артистизм, умение держать себя, костюмы, музыка... Также интересный формат — соревнования между мужчинами и женщинами. Когда они сталкиваются, интересно, кто будет сильнее. Возможно ли это на международном уровне? Возможно, но только с нашими фигуристами. Кто в фигурном катании сильнее — мужчины или женщины? Давайте скажу так: 50 на 50», — сказала Загитова.

21-летняя Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр-2018 в командных соревнованиях. Она не выступала с декабря 2019 года, когда заняла 6-е место в финале «Гран-при». Через несколько дней Загитова объявила о приостановке профессиональной карьеры.