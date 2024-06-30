Загитова: «Российская молодежь стала свободной. В рамках дозволенного»

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова высказалась о российской молодежи.

«Я не могу вам рассказать про молодежь в разных странах, потому что я много где была, но все, что готова сказать о достопримечательностях — это какой там лед и какая гостиница. (Смеется.) Но молодежь у нас креативная, позитивная, разносторонняя. У нас все хорошо с молодежью. Она стала свободная, но рамках дозволенного», — сказала Загитова в выступлении на VK Fest.

Помимо олимпийского золота Загитова является чемпионкой мира (2019), Европы (2018) и России (2018). Она не выступает в соревнованиях с 2020 года. В настоящее время Загитова участвует в ледовых шоу и работает ведущей.