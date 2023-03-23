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Фигурное катание

Сегодня, 14:20

Загитова выступит на шестом этапе Кубка Московского спорта

Игнат Заздравин
Корреспондент
Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российская фигуристка Алина Загитова станет хедлайнером шестого этапа Кубка Московского спорта, на котором она выступит с показательным номером.

«На мой взгляд, Кубок Московского спорта – очень классная инициатива. В фигурном катании тебе приходится рано взрослеть, и переход из детского во взрослое катание может быть достаточно тяжелым. Соревнования «как у взрослых» помогают юным фигуристам и фигуристкам понять, каково это, плавно прививая чувство ответственности за результат. Чем больше будет подобных мероприятий, тем сильнее будет наше фигурное катание», – приводит слова Загитовой РИА «Новости».

Шестой этап Кубка Московского спорта по фигурному катанию, в котором участвуют дети от 6 до 12 лет, пройдет 26 марта в Москве.

Фигурное катание
Алина Загитова
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