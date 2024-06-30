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Фигурное катание

Сегодня, 14:20

Загитова затруднилась ответить на вопрос болельщицы о феминизме, ведущая оценила его «на троечку»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Алина Загитова.
Фото Global Look Press
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Во время встречи фигуристки Алины Загитовой с болельщиками в рамках VK Fest в Санкт-Петербурге сложности для организаторов вызвал вопрос из зала о феминизме.

Вопрос из зала: Вы как представительница женского пола и красивая и умная девушка относитесь к феминизму? Можете сказать, что своими вопросами доказываете, что женщины — такой же сильный пол?

Ведущая: Договорились без каверзных вопросов.

Загитова: Женщины, конечно, сильный пол, но каждый выбирает, наверное, что-то свое... Если вы спросите мое мнение, я воздержусь от этого вопроса. Извини, пожалуйста.

Ведущая: Правильно.

Загитова: А ты себя кем считаешь?

Девушка из зала: Мы не будем разбирать это понятие, но в том смысле, что женщины получают образование, голосуем, а раньше этого не было — думаю, мы все будто бы за это движение.

Ведущая: Ну, будто это просто нормальная жизнь. Раньше этого не было только на Руси. Сейчас женщины в приоритете.

Загитова: Нас слушают.

Ведущая: Во многих видах спорта женщины показывают результаты лучше мужчин. Мне кажется, вопрос на троечку.

Помимо олимпийского золота Загитова является чемпионкой мира (2019), Европы (2018) и России (2018). Она не выступает в соревнованиях с 2020 года. В настоящее время Загитова участвует в ледовых шоу и работает ведущей.

Фигурное катание
Алина Загитова
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