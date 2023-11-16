Загитова заявила, что думает о создании собственного ледового шоу

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала, что в будущем может создать собственное ледовое шоу.

«Участвовала практически во всех сказках Татьяны Навки, у меня было достаточно много опыта. Я сейчас также набираюсь опыта в команде: как реализуется шоу, как это все поставить правильно, чтобы людям было интересно. В будущем, возможно, сделаю свое шоу, это будет достаточно интересный опыт для меня», — приводит ТАСС слова Загитовой.

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призер в командном турнире, чемпионка Европы-2018 и чемпионка мира-2019. На данный момент спортсменка не участвует в официальных турнирах. В конце 2019 года она приостановила карьеру.

На данный момент в Казани создается школа Загитовой. На днях сообщалось, что ее строительство завершат к лету 2024 года. Первый заместитель министра спорта Республики Татарстан Халил Шайхутдинов надеется, что школа Загитовой станет центром притяжения в фигурном катании для всей республики.