Загитова: «Желание вернуться в фигурное катание у меня присутствует всегда»

Российская фигуристка Алина Загитова высказалась о возможном возобновлении спортивной карьеры.

«Признаться, желание вернуться присутствует всегда. Я скучаю по турнирам. Но помимо спорта у меня есть очень много социальных и медийных проектов. А как мы знаем, если хочешь постоянно выступать на профессиональном уровне, то обязан пожертвовать всем во имя фигурного катания. Иначе никак. Ты должен пахать как скаковая лошадь, ничего не видя вокруг и ни с кем не общаясь. Это достаточно сложно, но у меня настолько переменчивое настроение, что я не знаю, чего захочу завтра», — приводит слова Загитовой RT.

21-летняя Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призер в командном турнире, чемпионка Европы-2018 и чемпионка мира-2019.

В конце 2019 года спортсменка приостановила карьеру и не участвует в официальных турнирах.