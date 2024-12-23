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Фигурное катание

Сегодня, 21:00

Загитовой отказали в гранте на 75 миллионов рублей на постановку шоу «Алые паруса»

Алина Савинова
Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Президентский фонд культурных инициатив не поддержал проект российской фигуристки Алины Загитовой для получения гранта на постановку нового ледового шоу.

Олимпийская чемпионка подала запрос 10 сентября на грант в размере 74,8 миллиона рублей на реализацию шоу «Алые паруса» по мотивам одноименной повести Александра Грина. При этом сумма расходов не предполагала софинансирования. Целью проекта указывалось формирование интереса к произведениям русской классической литературы и русскому языку через ледовую постановку.

На сайте фонда заявка Загитовой помещена в список проектов, не получивших поддержки.

Планировалось, что шоу будет представлено в 2025 году в Санкт-Петербурге. 29 августа спортсменка дебютировала в Казани со своей ледовой программой под названием «Хранители времени».

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Фигурное катание
Алина Загитова
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