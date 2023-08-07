Запрос Самоделкиной на переход в сборную Казахстана рассмотрят не раньше декабря

Стало известно, когда будет рассмотрен запрос российской фигуристки Софьи Самоделкиной на переход в сборную Казахстана.

По словам генерального директора Федерации фигурного катания на коньках Александра Когана, запросы о переходах рассматриваются дважды в год.

«Ближайшее рассмотрение исполкомом ФФККР запроса Самоделкиной может быть не ранее декабря», — цитирует Когана РИА «Новости».

Ранее пресс-служба Казахстанского союза конькобежцев сообщила, что 16-летняя фигуристка получила гражданство Казахстана.

В прошлом сезоне Самоделкина выиграла этап «Гран-при России» в Самаре. Спортсменка тренируется в ЦСКА под руководством Светланы Соколовской.