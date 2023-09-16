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Фигурное катание

Сегодня, 19:19

Алексей Мишин: «Ехать на Олимпиаду надо в любом случае»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Алексей Мишин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Заслуженный тренер России Алексей Мишин рассказал «СЭ» о своем отношении к нейтральному статусу спортсменов.

— Моя цель на сезон? Она заключается в том, чтобы сохранить чувство нового в тренировочном процессе и интерес к работе. Скажу честно — не медали. Я хочу сохранить интерес к работе, чтобы меня он не покинул. Сейчас придумал интересную техническую деталь для прыжков, показал ее команде в Швейцарии и Турции. Небо и земля. Если я сохраню интерес — будут и результаты.

Процедура нейтрализации, о которой говорят в ОКР? Я считаю, ехать надо в любом случае. Любишь ты какие-то политические моменты, не любишь — надо ехать. Правда в том, что реалии вокруг нас накладывают на это свои особенности, — сказал Мишин «СЭ».

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам. При этом рекомендации не относятся к командным видам спорта.

Олимпиада
Алексей Мишин (фигурное катание)
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