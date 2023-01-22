Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко в комментарии для «СЭ» поделилась впечатлениями от Кубка Первого канала.

«Интересный формат соревнований. Такой праздник спорта. Все получили очередной заряд хорошего настроения, который дарит нам любимое фигурное катание. Интересно, красочно, с юмором, настроение поднимает и в то же время показывает просто потрясающий уровень женского фигурного катания, который, думаю, пока в мире недосягаемый.

Сегодня и мальчики, по сравнению с короткой программой, выглядели гораздо интереснее, особенно Латфуллин. Мозалев тоже молодец, и Ковалев был хорош, и Гуменник хорошо прокатал, кроме одной ошибки. То есть мальчики тоже встрепенулись и поборолись. Но девчонки вообще по нарастающей шли. И Соня Муравьева, и Лиза Туктамышева... Лиза — просто императрица, а героиня вечера Соня Акатьева, такая вишенка на торте, чистейший прокат. Праздник удался», — сказала Гончаренко «СЭ».

По итогу команда «Красная машина» Алины Загитовой победила на Кубка Первого канала.