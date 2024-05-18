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Фигурное катание

Сегодня, 17:18

Мишин рассказал, как отпразднует день рождения Загитовой: «Недавно Алина подарила мне большую бутылку водки...»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Алексей Мишин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Заслуженный тренер России Алексей Мишин в комментарии для «СЭ» рассказал, как отпразднует день рождения Алины Загитовой.

18 мая фигуристке исполнилось 22 года.

«Недавно Алина Загитова подарила мне на день рождения большую фирменную бутылку водки из Удмуртии. Сегодня я ее раскрою и выпью за здоровье и счастье Алины!» — сказал Мишин «СЭ».

22-летняя Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании, чемпионкой мира (2019), Европы (2018) и России (2018). Спортсменка не выступает в соревнованиях с 2020 года, участвует в шоу и работает ведущей.

Фигурное катание
Алексей Мишин (фигурное катание)
Алина Загитова
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