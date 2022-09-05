Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Чемпионат России
Новости
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Главная
Фигурное катание

5 сентября, 14:45

Москвина высказалась о возможном продолжении карьеры Тарасовой и Морозовым

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент

Заслуженный тренер России Тамара Москвина в интервью «СЭ» прокомментировала будущее главных конкурентов в парном катании, Евгении Тарасовой и Владимира Морозова.

— Вам бы хотелось, чтобы пара Тарасова/Морозов продолжила карьеру? Вам и вашим парам было бы интереснее?

— А какое мне до этого дело? От моего ответа ничего не зависит. Захотят — будут кататься, не захотят — не будут. Конкуренты у меня и здесь есть, внутри группы. Да и другие появятся.

— Про внутреннюю конкуренцию у вас и так все спрашивают.

— Внутренняя конкуренция — это нормально. Вы в «Спорт-Экспрессе» тоже не единственный сотрудник. И у нас в спортивном клубе две сильных пары катаются. У меня всю жизнь катались две или несколько сильных пар, никто никого не убивал. А в Германии или США или других странах разве нет конкурирующих компаний? Главное, чтобы конкуренция была позитивная. У нас так.

Дмитрий Козловский, Евгения Медведева, Тамара Москвина, Александра Бойкова (слева направо). «Все полюбили хайп и разборки. Я на это не поддамся!» Интервью Тамары Москвиной

Фигурное катание
Евгения Тарасова/ Владимир Морозов
Тамара Москвина
0
Читайте также
«Выскакивает парень — и дает очередь из автомата...» Вагаб Вагабов — самый брутальный боец Дагестана
«Это золотой фонд». Получат ли спортсмены и тренеры бронь во время частичной мобилизации?
Пугачева улетела из России
Путин призвал исправить все связанные с частичной мобилизацией ошибки
Посольство Италии порекомендовало согражданам покинуть Россию
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Москвина в ответ на вопрос об отстранении российских спортсменов вспомнила о дождях в Петербурге

Туктамышева, Коляда и Алиев заявлены на контрольные прокаты в Санкт-Петербурге