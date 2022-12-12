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Фигурное катание

12 декабря, 12:53

Жулин: «Щербаковой не дадут выиграть премию ISU, потому что она из России»

Жулин считает, что Щербаковой не дадут выиграть премию ISU, потому что она из России
Мария Куцубеева
Корреспондент
Анна Щербакова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Заслуженный тренер России Александр Жулин в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о том, что олимпийская чемпионка 2022 года по фигурному катанию Анна Щербакова вошла в список номинантов на премию Международного союза конькобежцев (ISU).

«Анна — достойный человек! Единственное — ей не дадут выиграть премию ISU, потому что она из России. Боюсь, шансов у нее мало. Но тот факт, что ее включили в номинанты, уже хорошо», — сказал Жулин «СЭ».

18-летняя Щербакова выиграла золото на Играх в Пекине (Китай). В произвольной программе спортсменка показала результат 175,75 балла. По сумме двух прокатов у нее 255,95 балла.

На чемпионате Европы-2022 в Таллине (Эстония) Щербакова завоевала серебро.

Фигурное катание
Александр Жулин
Анна Щербакова
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