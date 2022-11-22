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Фигурное катание

22 ноября, 12:02

Тарасова о сравнении Липницкой с Тутберидзе: «У Юлии есть характер, но быть тренером — это совершенно другое»

Тарасова отреагировала на сравнение Липницкой с Тутберидзе
Руслан Минаев
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на сравнение Юлии Липницкой с тренером Этери Тутберидзе, о котором ранее говорила Яна Рудковская.

«Не знаю, может ли Юлия Липницкая стать новой Этери Тутберидзе в будущем. Я еще не видела ее как тренера. Поработает пару лет и будем оценивать ее тренерские способности. Да, у Юлии есть сильный спортивный характер, но характер это одно, а тренером быть совершенно другое», — цитирует Тарасову Metaratings.ru.

Липницкая являлась ученицей Тутберидзе. На Олимпийских играх-2014 фигуристка завоевала золотую медаль в командных соревнованиях.

Источник: https://metaratings.ru/news/tarasova-otreagirovala-na-sravnenie-lipnitskoy-s-tutberidze-1419679/
Фигурное катание
Татьяна Тарасова
Этери Тутберидзе
Юлия Липницкая
Яна Рудковская
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