Тарасова сообщила, что продолжит участие в съемках «Ледникового периода»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова сообщила, что продолжит участие в съемках шоу «Ледниковый период».

«Дела у меня ничего, получше. Была у врача. В съемках шоу участие продолжу», — цитирует Тарасову ТАСС.

Ранее, 6 октября, стало известно, что Тарасова пропустила первый день съемок нового сезона шоу «Ледниковый период». В составе жюри ее заменит Елена Чайковская.

Позднее появилась информация о том, что Тарасова проходит лечение из-за вертебро-базилярной недостаточности.