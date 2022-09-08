Тарасова о смене спортивного гражданства российскими фигуристами: «Нам не стоит беспокоиться»

Тарасова отреагировала на то, что российские фигуристы хотят сменить спортивное гражданство

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на то, что в Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) поступило 19 запросов на смену спортивного гражданства.

«Нам не стоит беспокоиться! Потому что это все не зависит от нас», — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее в ФФККР сообщили, что в декабре будет рассмотрено семь запросов от спортсменов на переход в сборные других стран.

1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских конькобежцев, шорт-трекистов и фигуристов от всех соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине.