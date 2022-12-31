Тарасова: «Мы справляемся с санкциями. Но это не значит, что всю оставшуюся жизнь мы должны не участвовать в международных соревнованиях»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» ответила на вопрос, справилось ли российское фигурное катание с наложенными санкциями.

«Справилась ли Россия с санкциями в фигурном катании? Мы справляемся с санкциями. Но это не значит, что всю оставшуюся жизнь мы должны не участвовать в международных соревнованиях. Наша федерация поддерживает наших спортсменов, наших тренеров. За это им большое спасибо. Они организовывают очень хорошие соревнования и сборы, на которых мы все всегда счастливы», — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее МОК рекомендовал не допускать россиян к международным соревнованиям из-за ситуации на Украине.