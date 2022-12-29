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Сегодня, 15:39

Тарасова: «Надеюсь, что со следующего года мы включимся в международные соревнования»

Тарасова поделилась ожиданиями от 2023 года
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» поделилась ожиданиями от 2023 года.

«Предстоящий год мы проведем без международных соревнований. Но это до полугода. А потом, я надеюсь, что со следующего года мы включимся в международные соревнования, чемпионаты Европы и мира. Надеюсь, что будет так», — сказала Тарасова «СЭ».

В конце февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов от соревнований под их эгидой.

Татьяна Тарасова
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Тарасова подвела итоги 2022 года: «Чемпионаты мира и Европы теряют очень много без участия наших»