Тарасова: «Надеюсь, что со следующего года мы включимся в международные соревнования»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» поделилась ожиданиями от 2023 года.

«Предстоящий год мы проведем без международных соревнований. Но это до полугода. А потом, я надеюсь, что со следующего года мы включимся в международные соревнования, чемпионаты Европы и мира. Надеюсь, что будет так», — сказала Тарасова «СЭ».

В конце февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов от соревнований под их эгидой.