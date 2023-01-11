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Сегодня, 13:08

Тарасова пожелала выздоровления попавшему в реанимацию Костомарову: «Он у выдающихся врачей»

Тарасова пожелала выздоровления попавшему в реанимацию Костомарову
Татьяна Тарасова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова пожелала скорейшего выздоровления находящемуся в больнице олимпийскому чемпиону 2006 года в танцах на льду Роману Костомарову.

«Он сейчас в коммунарке у выдающихся врачей. Состояние его тяжелое. Конечно, я хочу ему пожелать скорейшего выздоровления», — сказала Тарасова корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

10 января, Костомарова доставили в реанимацию с пневмонией. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Позже «СЭ» стало известно, что фигуриста перевели в больницу в Коммунарке.

Костомаров провел около 30 шоу этой зимой в туре Ильи Авербуха по Подмосковью и в одной из главных ролей в спектакле «Волшебник из Страны Оз». Ему 45 лет, он является олимпийским чемпионом 2006 года, двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы

Фигурное катание
Роман Костомаров
Татьяна Тарасова
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