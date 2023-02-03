Тарасова сообщила об улучшении состояния Костомарова: «Он дышит сам пару часов в день»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала «СЭ» о состоянии олимпийского чемпиона Романа Костомарова. Ранее появилась информация, что Костомарову решено ампутировать пальцы ног.

«Костомарову решили ампутировать пальцы ног? Не знаю про это ничего. Знаю, что с каждым днем ему становиться чуть-чуть лучше. Что аппарат дыхания выключают на пару часов в день, и он дышит сам это время», — сказала Тарасова «СЭ».

10 января фигурист попал в реанимацию с пневмонией. 24 января стало известно, что его отключили от ЭКМО.

Костомаров завершил карьеру после Олимпиады 2006 года в Турине. Он является заслуженным мастером спорта России и трехкратным чемпионом страны.