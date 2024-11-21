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Фигурное катание

Сегодня, 14:15

Завершившая карьеру фигуристка Ангелина Палагина рассказала, как ее бил тренер

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Ангелина Палагина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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16-летняя фигуристка, участница серии «Гран-при России» Ангелина Палагина в интервью «СЭ» описала отношения с тренерами по ходу своей карьеры.

— Я занималась с разными тренерами. Например, Алексей Василевский и Юлия Лавренчук правда хорошие тренеры, многому меня научили. И тройные начали хорошо получаться, каскад 3+3 впервые исполнила, попытки тройного акселя были. В итоге позже по ходу карьеры я его на тренировках запрыгала. Не могу подтвердить слухи про их жестокость. Сергей Дмитриевич [Давыдов] — очень классный тренер. Он очень понимающий и... смешной. Максимально располагает к себе, хорошо шутит, в общем. Хочется работать, хоть и тяжело.

Но в моем детстве бывало такое, что могли наорать или подзатыльник дать. У первого тренера однозначно был пряник, меня ими закормили. (Смеется.) А вот у второго был сплошной кнут. И били, и щипали. Прыжок не так сделал — получил. Ругались, конечно. Я в такой группе пробыла недолго. Рассказала маме — меня сразу оттуда забрали.

После него было очень тяжело переходить к другим. Психологически страшно, что все повторится. Не хотелось жить в такой среде. С другой стороны, если поставить себя на место тренера — честно, учить без крика детей невозможно, мне кажется. Иногда это объяснимо, — предположила Палагина.

Фигуристка Ангелина Палагина. «Некоторые тренеры били. Но не пожалела, что пошла в спорт». История завершившей карьеру русской фигуристки

Фигурное катание
Ангелина Палагина

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