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Допинг

Сегодня, 13:12

Зеппельт заявил, что не будет реагировать на решение суда по делу о клевете в адрес Шветского

Микеле Антонов
Корреспондент
Хайо Зеппельт.
Фото AFP
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Немецкий журналист Хайо Зеппельт в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение Никулинского районного суда об удовлетворении иска бывшего врача российских фигуристов на Олимпиаде в Пекине Филиппа Шветского по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Ранее врач заявил, что суд полностью удовлетворил его требования по каждому пункту.

«Судебный процесс проходил без участия предполагаемого ответчика, меня даже не уведомили о том, что идет судебный процесс. Мы не можем и не будем никак реагировать на это разбирательство. Мы уже заявляли ранее, что, согласно нашим исследованиям, утверждения господина Шветского весьма сомнительны. Больше нам добавить нечего», — сказал Зеппельт «СЭ».

Шветский подал иск к Зеппельту и сообществу вещательных компаний ARD 26 июля 2023 года на основании видеоматериала, в котором журналист, по мнению врача, опорочил его репутацию, указав на его возможную причастность к попаданию запрещенного вещества в организм фигуристки Камилы Валиевой перед Олимпиадой в Пекине.

В олимпийском сезоне Шветский работал с группой Этери Тутберидзе, в которой тренируется Валиева. Во время Игр-2022 в Пекине стало известно, что в допинг-пробе фигуристки, которая была взята на чемпионате России в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество.

Филипп Шветский, Хайо Зеппельт. Российский врач выиграл суд у Зеппельта. Немца обязали сделать опровержение

Хайо Зеппельт
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