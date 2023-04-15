Железняков назвал неполноценным чемпионат мира по фигурному катанию без россиян

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, отреагировал на победу сборной США в командном чемпионате мира по фигурному катанию в отсутствие команды из России.

«Само слово «чемпионат мира» говорит за себя. Это значит, что должны участвовать все страны. Поэтому изначально считаю такой чемпионат мира неполноценным. А заняли бы место наши спортсмены или нет — это одному богу известно. Но то, что этот чемпионат мира неполноценен, — однозначно. Так как сильнейшие спортсмены в нем не участвуют», — приводит слова Железнякова Metaratings.ru.