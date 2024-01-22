Железняков оценил итоги чемпионата России по прыжкам в Москве

Хореограф Алексей Железняков оценил итоги чемпионата России по прыжкам в Москве и назвал спортсменов, которых мог бы выделить.

«Мне понравился турнир. Когда ты видишь, что твои экс-воспитанники прыгают такие вещи, которые никто в мире не прыгнул, конечно, ты радуешься. Это же все равно твои дети. Эта идея свежа и интересна. Тем более, за неимением международных стартов, мы должны чуть почаще устраивать такие состязания для всей страны, их показывают по Первому каналу. Миллионы людей это видят, это здорово. Для подростков и детей это определенная мотивация, которая тоже дает им толчок побольше поработать над собой в спорте. Базылюк — новая Трусова? Это только время покажет. Марго еще совсем, можно сказать, ребенок, и сравнивать с Александрой... Во-первых, она по телосложению, по физике совершенно другая. Это опасный вид спорта, невозможно что-то предугадать. Но технически девчонка молодец. Она еще очень трудолюбивая. Может, будет покруче Трусовой, а может, жизнь повернет так, что что-то не получится», — приводит слова Железнякова Metaratings.ru.

21 января команд победителем чемпионата России по прыжкам стала команда Дмитрия Козловского.