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Фигурное катание

Сегодня, 13:55

Железняков: «Пусть шоу Медведевой переплюнет звезд нашего фигурного шоу-бизнеса»

Софья Щудрина
Корреспондент
Алексей Железняков.
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Хореограф Алексей Железняков, работавший в штабе Этери Тутберидзе с 2008 года, в интервью «СЭ» высказался о шоу Евгении Медведевой, подготовленном к ее 25-летию.

«То, что Женечка готовит свое шоу, это замечательно: она творческая девочка, я знаю ее с детства, она постоянно находится в каком-то поиске, придумывает что-то новое. Это прекрасно, что человек никогда не стоит на месте. Дай Бог, чтобы у нее все получилось. Давайте подождем, что у нее выйдет, и уже после вынесем свой вердикт и будем обсуждать это в хорошем или плохом ключе. Пока шоу не состоялось, невозможно что-либо сказать. Но я желаю Женечке только удачи и успехов во всех ее начинаниях. Пусть ее шоу переплюнет звезд нашего фигурного шоу-бизнеса», — сказал Железняков.

Фигуристка Камила Валиева. «Наши дороги разошлись»: хореограф Железняков о работе с Валиевой и статусе «свободного художника»

Алексей Железняков
Евгения Медведева

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