Железняков оценил возможное возобновление карьеры Туктамышевой

Хореограф Алексей Железняков рассказал, что думает о возможном возобновлении карьеры фигуристки Елизаветы Туктамышевой.

«Елизавета ушла совсем недавно, к тому же она девчонка-боец. Можно сказать, что она исключение из правил. Она настоящий ветеран боевых действий фигурного катания! Я думаю, что она реально может вернуться. Покаталась, выдохнула, вернулась», — цитирует Железнякова Metaratings.ru.

В октябре 2023 года Туктамышева объявила о паузе в карьере. В марте 2024 года 27-летняя спортсменка намекнула на возможное возвращение в большой спорт.