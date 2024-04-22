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Фигурное катание

Сегодня, 22:02

Железняков оценил возможное возобновление карьеры Туктамышевой

Виктория Кравченко
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Хореограф Алексей Железняков рассказал, что думает о возможном возобновлении карьеры фигуристки Елизаветы Туктамышевой.

«Елизавета ушла совсем недавно, к тому же она девчонка-боец. Можно сказать, что она исключение из правил. Она настоящий ветеран боевых действий фигурного катания! Я думаю, что она реально может вернуться. Покаталась, выдохнула, вернулась», — цитирует Железнякова Metaratings.ru.

В октябре 2023 года Туктамышева объявила о паузе в карьере. В марте 2024 года 27-летняя спортсменка намекнула на возможное возвращение в большой спорт.

Источник: https://metaratings.ru/news/zheleznyakov-dumayu-chto-tuktamysheva-realno-mozhet-vernutsya-356081/
Алексей Железняков
Елизавета Туктамышева
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