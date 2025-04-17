Железняков: «Ни разу не замечал за Розановым педофилических ситуаций»

Хореограф Алексей Железняков отреагировал на обвинения в домогательствах в адрес бывшего тренера и хореографа академии «Ангелы Плющенко» Сергея Розанова.

По словам фигуристки Вероники Жилиной и ее мамы Людмилы, в период совместной работы в 2020-2021 годах Розанов домогался 12-летней девочки.

«Ни разу не замечал за ним педофилических ситуаций. Есть такое понятие, как месть. Может, ему отомстили за что-то», — приводит слова Железнякова РИА «Новости».

Глава федерации Московской области Ирина Роднина заявила, что организация не будет проводить расследование инцидента до официальных обращений.