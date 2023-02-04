Железняков отреагировал на то, что ISU не пригласил Щербакову на церемонию вручения премии

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Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе отреагировал на то, что Международный союз конькобежцев (ISU) не пригласил олимпийскую чемпионку Анну Щербакову на церемонию вручения премии ISU по соображениям безопасности.
«Ожидаемо было, я не удивлен совершенно. Эта премия относится к международной награде, не российская. А что не российская — то антироссийская, поэтому я не удивлен. Тут больше политика, чем «по соображениям безопасности». Кто будет трогать наших спортсменов? Если так, можно приставить какую-то охрану для спортсменов. Глупости какие-то. Думаю, что политическая история, как обычно», — приводит слов Железнякова Metaratings.ru.
Российская фигуристка вошла в тройку претендентов на получение награды ISU в номинации «Самый ценный фигурист года». Помимо нее в финал вышли французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, выступающие в танцах на льду, и американец Натан Чен.