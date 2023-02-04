Железняков отреагировал на то, что ISU не пригласил Щербакову на церемонию вручения премии

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе отреагировал на то, что Международный союз конькобежцев (ISU) не пригласил олимпийскую чемпионку Анну Щербакову на церемонию вручения премии ISU по соображениям безопасности.

«Ожидаемо было, я не удивлен совершенно. Эта премия относится к международной награде, не российская. А что не российская — то антироссийская, поэтому я не удивлен. Тут больше политика, чем «по соображениям безопасности». Кто будет трогать наших спортсменов? Если так, можно приставить какую-то охрану для спортсменов. Глупости какие-то. Думаю, что политическая история, как обычно», — приводит слов Железнякова Metaratings.ru.

Российская фигуристка вошла в тройку претендентов на получение награды ISU в номинации «Самый ценный фигурист года». Помимо нее в финал вышли французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, выступающие в танцах на льду, и американец Натан Чен.