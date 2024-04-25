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Сегодня, 20:13

Железняков ответил на вопрос, согласится ли он вернуться в тренерский штаб Тутберидзе

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Хореограф Алексей Железняков рассказал, готов ли он вернуться в тренерский штаб Этери Тутберидзе.

«В жизни бывает всякое. Если меня пригласят, то почему бы и нет? Проблема в том, что мне трудно совмещать всю свою деятельность. Смогу ли я с этим справиться? Не хочется подводить людей это будет некрасиво с моей стороны. Если бы я мог одновременно быть на сборах и тренировать команду Тутберидзе, было бы идеально!» цитирует Железнякова Metaratings.ru.

Железняков покинул штаб Тутберидзе в ноябре 2023 года. Согласно информации СМИ, прекращение трудового сотрудничества произошло по инициативе Тутберидзе.

Железняков сотрудничал с Тутберидзе с 2008 года. Он занимался с такими фигуристками как Евгения Медведева, Алина Загитова, Анна Щербакова, Александра Трусова и Камила Валиева.

Источник: Metaratings.ru
Фигурное катание
Алексей Железняков
Этери Тутберидзе
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