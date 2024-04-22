Хореограф Железняков: «Скакание по тренерам ни к чему хорошему не приводило ни одного спортсмена»

Хореограф Алексей Железняков поделился мнением о влиянии частой смены тренеров на спортивные результаты фигуристов.

«Помешал ли тот факт, что Косторная за карьеру часто меняла тренеров, ее успехам? Скакание по тренерам ни к чему хорошему не приводило ни одного спортсмена. Я не знаю ни одного обратного случая. Постоянная смена тренеров — бесполезная трата времени. Главное, что такие спортсмены не видят проблемы в себе — они ищут ее в тренерах, родителях и так далее», — цитирует Железнякова Metaratings.ru.

С сезона-2011/12 Косторная тренировалась в центре спорта и образования «Самбо-70» у тренера Елены Жгун. В 2017 году она перешла в группу Этери Тутберидзе, а в 2020-м объявила о переходе в академию «Ангелы Плющенко». Затем фигуристка возвращалась в «Хрустальный», откуда потом ушла в ЦСКА к Елене Буяновой.

В начале 2023 года Косторная перешла в парное катание, а ее партнером стал Георгий Куница.