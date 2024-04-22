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Фигурное катание

Сегодня, 15:39

Железняков: «Многие российские фигуристы, как Феникс, восстали из пепла»

Алина Савинова
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Хореограф Алексей Железняков оценил ситуацию в российском фигурном катании в условиях отстранения от международных соревнований.

«Все восстановилось, потому что человек привыкает ко всему и умеет приспособиться к любой ситуации. Сейчас в России большое количество шоу и турниров, которые вполне успешно заменяют международные соревнования. У наших фигуристов есть поддержка от федерации и отличные призовые. Многие ребята восстали из пепла, как птица Феникс, и вновь горят своим делом», — цитирует Железнякова Metaratings.ru.

Российские и белорусские фигуристы отстранены Международным союзом конькобежцев (ISU) от участия в международных турнирах c марта 2022 года.

Источник: Metaratings.ru.
Фигурное катание
Алексей Железняков
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