Хореограф Железняков: «Я бы с удовольствием поработал с Валиевой, но наши дороги разошлись»

Бывший хореограф «Хрустального» Алексей Железняков в интервью «СЭ» ответил на вопрос о том, хотел бы он в будущем снова поработать с Камилой Валиевой.

«Этот вопрос даже не обсуждается, Камила очень талантливая. Она одна из моих лучших учениц, как я всегда говорю — девочка, поцелованная Богом. Конечно, я бы с удовольствием поработал с ней, но наши дороги разошлись. Жизнь такая штука, что каждый идет по своему пути. Слава Богу, что Камила вернулась в шоу и воспряла духом, начала работать и участвовать в новых проектах. Это замечательно, и я очень за нее рад, девочка не опустила руки и не поникла: другой бы сломался в такой ситуации, а она не сломалась. Она идет вперед, добивается успехов, и это прекрасно. У меня мало было учениц, которые показывали такие результаты в плане хореографии и спорта в целом, это единичный случай, можно по пальцам пересчитать. Поэтому я отношусь в Камиле с отцовской любовью и желаю ей только самого лучшего!» — высказался Железняков.