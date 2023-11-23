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Фигурное катание

Сегодня, 13:12

Железняков — об уходе из группы Тутберидзе: «Все к этому шло»

Виктория Кравченко
Алексей Железняков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Хореограф Алексей Железняков заявил, что покинул группу тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе из-за нехватки времени. Он призвал тех, кто его критикует, успокоиться и объяснил, что ему нужно больше времени на сборы и мастер-классы.

«И я прошу вас успокоиться и не поливать ни одну сторону, ни вторую, порой приходит время, когда дороги расходятся и каждый выбирает свой путь. Я очень благодарен команде, начиная с главного тренера Этери Георгиевны и заканчивая техперсоналом «Хрустального», я вырос в этой школе, состоялся и многому научился, кто знает, может, я и не состоялся бы, если судьба не свела бы меня с этой, по сути, уникальной командой. Да, конечно, стало обидно, что на твое место берут другого специалиста, но все к этому шло и вот пришло», — написал Железняков на своей странице во «ВКонтакте».

Об уходе тренера стало известно сегодня, 20 ноября.

Железняков сотрудничал с Тутберидзе с 2008 года. Он занимался с такими фигуристками как Евгения Медведева, Алина Загитова, Анна Щербакова, Александра Трусова и Камила Валиева.

Алексей Железняков
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