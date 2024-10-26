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Фигурное катание

Сегодня, 13:40

Хореограф Железняков о «Ледниковом периоде»: «Это больше любительская история»

Софья Щудрина
Корреспондент
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Бывший хореограф «Хрустального» Алексей Железняков в интервью «СЭ» сказал, что шоу «Ледниковый период» неинтересно профессионалам и больше подходит для любительской аудитории.
«Я давно уже не смотрю «Ледниковый период», видел только первые пару сезонов. Меня, как профессионального танцовщика и хореографа, происходящее там не впечатляет. Я хочу видеть более интересные прокаты на соревнованиях, показательные выступления фигуристов, которые грамотно и креативно поставлены. «Ледниковый период» — это больше любительская история. Я думаю, профессионалы меня поддержат. Программа не особо интересна людям, которые в этой каше серьезно варятся, поэтому, наверное, следующий сезон я тоже не буду смотреть. Я лучше потрачу свое время на более серьезные выступления, чтобы посмотреть и изучить других ребят, ведь уже зажигаются какие-то новые звездочки», — объяснил Железняков.

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Алексей Железняков

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