Хореограф Железняков о «Ледниковом периоде»: «Это больше любительская история»

Бывший хореограф «Хрустального» Алексей Железняков в интервью «СЭ» сказал, что шоу «Ледниковый период» неинтересно профессионалам и больше подходит для любительской аудитории.

«Я давно уже не смотрю «Ледниковый период», видел только первые пару сезонов. Меня, как профессионального танцовщика и хореографа, происходящее там не впечатляет. Я хочу видеть более интересные прокаты на соревнованиях, показательные выступления фигуристов, которые грамотно и креативно поставлены. «Ледниковый период» — это больше любительская история. Я думаю, профессионалы меня поддержат. Программа не особо интересна людям, которые в этой каше серьезно варятся, поэтому, наверное, следующий сезон я тоже не буду смотреть. Я лучше потрачу свое время на более серьезные выступления, чтобы посмотреть и изучить других ребят, ведь уже зажигаются какие-то новые звездочки», — объяснил Железняков.