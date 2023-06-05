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Фигурное катание

Сегодня, 13:46

Железняков считает, что Трусовой и Щербаковой будет тяжело вернуться в сборную России

Микеле Антонов
Корреспондент
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Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о том, могут ли российские фигуристки Александра Трусова и Анна Щербакова задуматься о завершении спортивной карьеры после непопадания в списки сборной России на сезон 2023/24.

«Все зависит от них. Я не могу забраться девочкам в голову. Они решают свою жизнь. Может, кто-то хочет выйти замуж, родить детей, кто-то заняться бизнесом, кто-то учиться. Они вполне могут вернуться (в состав сборной России — прим «СЭ»), если захотят и начнут вкалывать по полной программе. Но это тяжело будет сделать, потому что очень сильные юниорки наступают на пятки», — сказал Железняков «СЭ».

В список вошли Камила Валиева, Анастасия Зинина, Софья Муравьева, Елизавета Туктамышева, Аделия Петросян и Софья Акатьева.

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Александра Трусова
Алексей Железняков
Анна Щербакова
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