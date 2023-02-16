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Фигурное катание

Сегодня, 10:25

Домнина — о болезни Костомарова: «То, что Рома сейчас с нами — это огромное чудо и заслуга врачей»

Мария Гусева
Оксана Домнина и Роман Костомаров.
Фото Global Look Press
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Чемпионка мира Оксана Домнина рассказала о состоянии мужа, олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.

«Мне сейчас очень сложно и, на самом деле, хотелось бы максимально абстрагироваться от всего, что происходит в прессе. Потому что не считала правильным и нужным что-либо комментировать в такой момент. Но наши с Романом близкие люди, наши родные читают все это и приходят в ужас от того, что пишут. Поэтому я расскажу, как все было.

Роман не чувствовал себя плохо, а единственным симптомом был небольшой кашель, появившийся в начале января. Я не считаю это чем-то ненормальным, мы, спортсмены, всегда работаем, даже если у нас поднялась температура — пока есть силы. Могу сказать про себя: 30 декабря я лежала с температурой 39, а через день уже выступала, для фигуристов это рядовая ситуация.

О последствиях, которые могут быть, мы все знали и понимали с самого начала. Когда Роман заболел, был собран консилиум самых лучших врачей. У мужа было очень тяжелое, сложное состояние, все показатели зашкаливали, это фактически были цифры, с которыми не живут и не выживают. А муж заново родился, и то, что он сейчас с нами — это огромное чудо и заслуга врачей, и огромное счастье, и это самое важное для нас", — приводят «Аргументы и Факты» слова Домниной.

Ранее появилась информация о том, что в ночь на 15 февраля состояние Костомарова резко ухудшилось. Отмечалось, что фигурист не может самостоятельно дышать из-за фиброза в левом легком. Позже «Известия» сообщили о том, что врачам удалось стабилизировать состояние Костомарова.

Костомаров был госпитализирован 10 января, первоначальным диагнозом была пневмония, однако последующие осложнения на фоне болезни привели к многочисленным хирургическим вмешательствам.

Источник: https://aif.ru/sport/person/roma_spravitsya_oksana_domnina_vpervye_rasskazala_o_lechenii_kostomarova
Роман Костомаров
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