Жена Костомарова опровергла информацию об ухудшении состояния фигуриста

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Оксана Домнина, жена олимпийского чемпиона по фигурному катанию 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова, заявила, что изменений в состоянии спортсмена нет.
«Ухудшений на данный момент нет, состояние на данный момент стабильно тяжелое», — приводит слова Доминой ТАСС.
10 января Костомарова доставили в реанимацию с пневмонией. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Позже «СЭ» стало известно, что фигуриста перевели в больницу в Коммунарке.
Костомаров выступал в танцах на льду в паре с Татьяной Навкой. Они становились олимпийскими чемпионами в 2006 году.